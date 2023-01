Juve-Milan, pronto il blitz: ora Mourinho trema

Il calciomercato entra nel vivo, con le società che stanno pensando a possibili acquisti per rinforzare la propria rosa.

Uno dei club più attivi è il Leicester, che vuole cercare di regalare qualche tassello importante al tecnico Rodgers. I Foxes attualmente occupano la tredicesima posizione in classifica, e qualche acquisto importante potrebbe dare una sterzata positiva alla stagione. Proprio per quanto riguarda possibili innesti, il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo sembra essere già stato individuato.

Leicester alla ricerca di rinforzi: tentativo per Zaniolo

Come detto, il Leicester è alla ricerca di rinforzi per migliorare la rosa di mister Rodgers, con il primo obiettivo che sembra già essere stato individuato dalla società.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, classe 1999. Il rinnovo con i giallorossi resta in stand-by e, qualora non arrivasse, potrebbe salutare la capitale già in questo mercato di gennaio. La valutazione che la Roma fa del proprio gioiello è di circa 50 milioni di euro ma, senza rinnovo, potrebbe vedersi costretta ad abbassare le proprie pretese. Sul talento azzurro c’è anche il forte interesse di Juventus e Milan, che continuano a monitorare la situazione, e sono pronte ad approfittarne. Il Leicester è alla ricerca di un esterno offensivo, e sembra intenzionata ad iniziare i dialoghi con i giallorossi, per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa. Altro aspetto fondamentale è la volontà del calciatore, che dovrà decidere cosa fare in futuro. Per il ragazzo potrebbe essere stimolante provare un esperienza in Premier League, anche se il corteggiamento di Milan e Juventus stuzzica e non poco. Il mercato è pronto ad infiammarsi, con Zaniolo che può viverlo da grande protagonista.