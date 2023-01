Milan-Cragno, la rivelazione dell’agente: “Il mercato è imprevedibile”

Accreditato di passare al Milan per rimpiazzare l’infortunato Maignan, l’ex numero uno del Cagliari per ora non si muove da Monza

Uno dei primi colpi dell’ambizioso Monza, salito in Serie A per la prima volta nella sua ultracentaria storia, è stato Alessio Cragno, il talentuoso portiere ex Cagliari che avrebbe dovuto essere una colonna della squadra brianzola. Le cose, come tutti sanno, non sono andate esattamente come previsto.

“Nonostante Cragno stia vivendo una situazione totalmente imprevista, visto che aveva sposato il progetto Monza con altre prospettive, non molla di una virgola e lavora per prendersi il suo posto. Gli avrebbe fatto più piacere andare in panchina sbagliando sul campo che non giocare proprio”, ha detto l’agente Graziano Battistini a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it . Il procuratore, a margine del commento sulla notizia dell’ingaggio, da parte del Milan, del portiere colombiano Devis Vasquez dal Guaranì, ha poi raccontato dei retroscena di mercato riguardanti il suo assistito. Che era tra i papabili acquisti di gennaio dei rossoneri, impegnati nella missione di sostituire il lungodegente Mike Maignan.

Battistini, la rivelazione sulla trattativa col Milan

“Non conosco Vasquez e non posso dare giudizi, ma se il Milan lo ha preso evidentemente gli ha dato una valutazione importante, perché giocare nel Milan è una cosa seria e importante. Credo lo seguissero da tempo, non credo lo abbiano seguito a video giusto tanto per prendere qualcuno. Certo, è un peccato che che non ci siano portieri italiani per Inter, Juventus e Milan“, ha aggiunto.

“Alessio sta vivendo questa situazione con una testa da campione, perché sotto l’aspetto mentale è un campione. Si spera al più presto si risolva la situazione: il mercato è sempre imprevedibile. Abbiamo fatto qualche chiacchierata con Massara, quindi è un giocatore che il Milan stava probabilmente valutando. Poi dopo hanno fatto altre scelte, chiaramente legittime, quindi dobbiamo guardare a cosa succede da altre parti. In questo momento Cragno è un po’ bloccato dall’obbligo di riscatto che rende un po’ difficoltosa la sua eventuale partenza da Monza”, ha concluso.