L’annuncio di Ancelotti spiazza la Juve: come stanno le cose per Kroos

Toni Kroos è uno degli obiettivi chiari di Allegri ma dalla Spagna non arriva una buona notizia per il mister toscano

Il centrocampista teutonico è stato per anni il baluardo del reparto della sua nazionale e, ovviamente, anche del Real Madrid.

Sono infatti 9 gli anni di carriera prestati con la maglia delle merengues per il calciatore trentaduenne, che nonostante l’età continua a dare garanzie sulla mediana. Max Allegri segue da tempo il suo profilo, soprattutto perché il ragazzo ha un contratto in scadenza a giugno del 2023 e l’opprtunità di acquisire le sue prestazioni a parametro zero farebbe gola a tutti.

Ancelotti spiazza Max, cambio ruolo per Kroos

Il contratto in scadenza e l’imminente arrivo di Jude Bellingham mettono a serio repentagli la permaneza di Toni Kroos al Real Madrid.

Tuttavia il nazionale tedesco non ha mai nascosto l’affetto che lo lega a Madrid e alla squadra, anche se non ha celato il suo dispiacere per lo scarso utilizzo in alcune occasioni. Carlo Ancelotti però sembra voler contare ancora su di lui e, anche in caso di nuovi acquisti, starebbe pensando a uno spostamento di ruolo per Kroos, magari arretrandolo come centrocampista difensivo. Il tempo corre e – in linea teorica – il calciatore può discutere già nuovi contratti per il suo futuro a partire da giugno, cosa su cui conta certamente Max Allegri. Alla Juventus Kroos apporterebbe grande esperienza da mettere a disposizione di giovani leve come Fagioli e Miretti, ma il tecnico di Reggiolo farà di tutto per convincere Kroos a prolungare la sua carriera – e magari chiuderla – con la maglia dei blancos. A questo va aggiunta la delicata situazione societaria della Juventus, nonché l’ingaggio del calciatore che attualmente parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro annui.