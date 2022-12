Se ne va alla Juve e si porta il big: il ‘tradimento’ costa caro al Milan

Si fa largo l’ipotesi di un clamoroso passaggio alla Juve del ‘delfino’ di Maldini: la conseguenza di mercato per i rossoneri è beffarda

Le indiscrezioni di mercato su una possibile rivoluzione dei quadri dirigenziali ‘tecnici’ della Juve – intendendo con questi le figure del Direttore Generale e del Direttore sportivo – già abbondavano ben prima del clamoroso annuncio fatto da Andrea Agnelli il 28 novembre scorso sulle dimissioni sue e dell’intero CdA.

Inevitabilmente, dopo l’azzeramento dei vertici societari, tali voci hanno ripreso a circolare. Con ancora maggiore insistenza. Se da una parte la figura di Cristiano Giuntoli resta sì un obiettivo, ma di complicata realizzazione per la giustificata riluttanza del patron azzurro De Laurentiis, altri profili sono ora tra i papabili per la sostituzione del Ds bianconero attulamente in carica, Federico Cherubini. Nelle ultime ore sta prendendo forma l’ipotesi di un clamoroso ‘acquisto’ fatto a casa di una delle rivali del club piemontese: parliamo di una figura premiata anche recentemente assieme al suo ‘mentore’ Paolo Maldini.

Massara alla Juve, ecco lo ‘scippo’ a Maldini

Spesso sototvalutato, considerato ingiustamente come un’appendice, per quanto valida, della leggendaria figura del Dt rossonero, Frederic Massara è un Ds di tutto rispetto. Con un’esperienza, messa a frutto negli anni successivi, già alla Roma, dove oltre a raccogliere la pesante eredità di Walter Sabatini, ha ricoperto anche il ruolo di Segretario Generale del club capitolino. L’ex calciatore del Pescara potrebbe essere il primo acquisto dirigenziale proprio della Juve, a caccia di profili già messisi in luce per un mercato oculato ma fruttifero dal punto di vista della resa sul campo.

Approfittando della difficile trattativa per il rinnovo di contratto di Ismael Bennacer, il dirigente rossonero potrebbe convincere l’ex Empoli a rifiutare le proposte di rinnovo. Per poi farsi seguire a Torino inziando così assieme la nuova avventura in bianconero. Fu proprio l’abile lavoro di Massara a strappare alla concorrenza l’algerino, all’alba della stagione 2019-20. Ora i due potrebbero trasferirsi a Torino. Che tra l’altro è la città Natale di Massara. La beffa per il Milan sarebbe doppia.