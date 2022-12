Calciomercato, dal Milan all’Inter: si chiude a 40 milioni

il calciomercato è pronto ad aprire i battenti con la sua sessione invernale, e le società sono pronte a rinforzare la propria rosa.

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo. Molti club sono già attivi per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Tra i club più attivi in questo senso troviamo Inter e Milan, che hanno tutta l’intenzione di regalare qualche pedina importante ai rispettivi allenatori, Inzaghi e Pioli. Proprio per quanto riguarda possibili nuovi innesti, le due società potrebbero presto rendersi protagoniste di un derby anche in sede di mercato, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato.

Il mercato si infiamma: derby in vista

Come detto, Inter e Milan vogliono rinforzare la propria rosa, in modo da provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Presto, quindi, potremmo assistere ad un Derby anche in sede di mercato.

Il calciatore che i due club vogliono provare a portare a Milano è Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 di proprietà del Valencia. Il calciatore, nonostante la giovane età, si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione, sia con il club che con la propria nazionale ai mondiali. Queste ottime prestazione, hanno attirato l’attenzione delle due big italiane, che sembrano intenzionate a fare sul serio. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, il Valencia per cedere il proprio gioiello chiede non meno di 40 milioni di euro. Le società milanesi sono pronte a trattare, in modo da evitare una concorrenza che, con il passare del tempo, potrebbe essere sempre più agguerrita. Il mercato è pronto ad infuocarsi, ed il futuro del giovane Musah potrebbe presto parlare italiano. Inter e Milan sono pronte all’assalto.