Rottura e addio immediato: ne approfitta il Milan con lo scambio

Potrebbe avvenire un rilevante cambiamento nel reparto offensivo del Milan nel corso della prossima finestra di mercato: chiesta la cessione

Sarà il Milan ad aprire le danze della sedicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri dovranno conquistare tre punti sul campo della Salernitana targata Davide Nicola, una missione che sappiamo essere sempre complicata data la spinta dell’Arechi. La squadra guidata da Stefano Pioli, però, non può permettersi ulteriori passi falsi.

La distanza dal Napoli è di ben otto lunghezze e c’è il forte rischio che possa aumentare ulteriormente, a maggior ragione se Osimhen e compagni mantenessero il ritmo incontenibile avuto nella prima parte di stagione. In tal caso, le speranze legate allo Scudetto diventerebbero minime, di conseguenza è necessario accumulare un filotto di vittorie che permetta di avvicinarsi il più possibile alla truppa partenopea. E un aiuto potrebbe arrivare dalla sessione invernale del calciomercato, che partirà ufficialmente il 2 gennaio.

A tenere banco nella dirigenza rossonera sono soprattutto le questioni inerenti ai rinnovi di contratto, in particolare Rafael Leao. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara restano sempre attivi sul fronte entrate, alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare per potenziare la rosa a disposizione. A questo proposito, attenzione alla pista che porta al nome di Mariano Diaz. L’attaccante dominicano di proprietà del Real Madrid presenta un accordo scritto in scadenza giugno 2023. È destinato a lasciare i ‘Blancos’, visto che non rientra nel progetto tecnico madrileno.

Calciomercato Milan, Ancelotti vuole l’addio di Mariano Diaz: scambio di prestiti a gennaio

Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, inoltre, mister Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al patron Florentino Perez di cedere già a gennaio il classe ’93, a costo di regalare il suo cartellino. Questo perché il tecnico italiano pare ritenga che la sua presenza sia dannosa per il gruppo, essendo praticamente un separato in casa.

Ecco che il Milan potrebbe avanzare una proposta di scambio di prestiti, inserendo nell’affare Divock Origi. La punta belga è ora alle prese con un nuovo stop: problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Gli infortuni gli stanno impedendo di amalgamarsi al contesto milanese. Chissà che lo scenario sopra descritto non possa davvero concretizzarsi da qui alle prossime settimane.