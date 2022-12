Marotta apparecchia il doppio colpo: tutto grazie a Dumfries

Il calciomercato dell’Inter può vedere un doppio colpo già a gennaio: dipende tutto da Dumfries, ecco la grande occasione

L’Inter intende fare sul serio già a partire dall’attuale sessione di calciomercato. Ed uno dei nomi che monopolizzerà l’attenzione in casa nerazzurra è certamente quello di Denzel Dumfries.

Il terzino ex PSV è reduce da un ottimo Mondiale in Qatar con l’Olanda e, per lui, le pretendenti non mancano. Una crescita impressionante agli ordini di Simone Inzaghi e, adesso, la cessione pare solo questione di tempo. Si è parlato a lungo del prossimo giugno anche se, a sorpresa, Dumfries potrebbe salutare l’Inter già nel mese di gennaio. Perchè un’opzione su tutte rischia di prendere corpo nelle prossime settimane. Fari puntati in Germania, con il Bayern Monaco che monitora la situazione riguardo al talento degli ‘Orange’. Dumfries viene valutato non meno di 40 milioni (registrando una ricca plusvalenza) ed i bavaresi, da questo punto di vista, starebbero pensando di sfruttare il sempre vivo interesse dei nerazzurri (come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’) per Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino è considerato il perfetto erede di Dumfries: insieme a lui, a Milano, un’altra pedina: ecco quindi pronto l’affare due per uno.

Dumfries in Germania: capolavoro Marotta

Oltre a Mazraoui, arrivato in Bundesliga gratis dopo aver concluso la sua avventura all’Ajax la scorsa estate, il Bayern Monaco avrebbe in mente un secondo profilo da offrire all’Inter.

Si tratta di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco in scadenza nel 2025 che con la squadra tedesca ha già collezionato 29 presenze con 2 reti e 2 assist vincenti. L’erede di Dumfries, dunque, già pronto verso la Milano nerazzurra insieme a quello che, numeri alla mano, potrebbe rappresentare un altro grande rinforzo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Il Bayern Monaco è quindi pronto a fare sul serio per Dumfries: l’offerta sul piatto sarà davvero allettante.