Ten Hag ci riprova: scambio tra esuberi con Allegri

Il tecnico dello United torna alla carica per il centrocampista bianconero: proposto uno scambio con l’ex gioiello olandese

Dopo aver rotto definitivamente con Cristiano Ronaldo, è partita una nuova fase di mercato in casa Manchester United. Il tecnico Erik ten Hag non intende però solo sostituire il portoghese con un colpo da 90 sul fronte offensivo: la squadra va rifondata anche in altri settori.

In quest’ottica, sfumato definitivamente il sogno Rabiot, l’allenatore olandese guarda sempre in casa Juve per puntellare il suo centrocampo. Il prediletto è sempre lui, Weston McKennie. Per arrivare al giocatore statunitense, per settimane considerato un esubero della rosa juventina, l’ex guru dell’Ajax avrebbe in mente uno scambio alla pari.

Ten Hag vuole McKennie: la proposta può ingolosire Allegri

I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto Donny Van de Beek, l’ex enfant prodige dei Lancieri, pur di arrivare al duttile centrocampista americano. L’olandese proprio non riesce a ritagliarsi uno spazio nella sua avventura inglese, ma potrebbe rilanciarsi alla grande in Serie A qualora il suggestivo scambio dovesse andare a buon fine.