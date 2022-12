Si prendono Vlahovic, 85 milioni a gennaio: il colpo Juve è folle

Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dal futuro di Vlahovic: lo scenario per gennaio è clamoroso

Vlahovic e la Juventus, una storia che pare sempre più vicina a concludersi. Il destino del serbo e la ghiotta occasione di calciomercato che sta per avanzare agli occhi della dirigenza bianconera: a gennaio può succedere qualcosa di molto grosso.

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Don Balon’, in casa Atletico Madrid le valutazioni in vista dell’imminente calciomercato di gennaio sarebbero state già fatte e Diego Simeone pare fortemente intenzionato a rinunciare ad una delle sue stelle. Si tratta di Joao Felix, non più indispensabile per i ‘Colchoneros’ che lo hanno accolto a Madrid dopo aver sborsato ben 130 milioni di euro nell’estate 2019. “Nessuno è indispensabile”, ha ribadito l’allenatore argentino aprendo a speculazioni importanti che coinvolgono in primissimo piano pure la Juventus. Sì, perchè la ‘Vecchia Signora’, al pari di Manchester United e PSG, è tra i club maggiormente interessati al gioiello portoghese. Da questo punto di vista, la valutazione di Joao Felix è di 85 milioni di euro: a certe cifre, il ‘Cholo’ darà il via libera alla partenza tra poche settimane.

Joao Felix-Vlahovic: ecco cosa può succedere

E all’orizzonte spunta la clamorosa ipotesi di scambio con un altro big pronto a cambiare casacca con l’arrivo dell’anno nuovo: Dusan Vlahovic.

Il cartellino del serbo e quello del portoghese hanno circa la medesima valutazione, Simeone tenterebbe lo scambio alla pari nelle prime settimane di gennaio: un’ipotesi, però, respinta con forza dai vertici bianconeri. Perchè la Juventus a Joao Felix penserebbe solo con la formula del prestito, puntando ad incassare un’importante cifra cash per l’addio dell’ex bomber della Fiorentina. Situazione dunque in divenire, con i piani di Juventus e Atletico Madrid che potrebbero intrecciarsi da qui a fine gennaio: Joao Felix e Vlahovic sullo sfondo.