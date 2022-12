Dal Milan all’Inter: affare clamoroso con Brahim Diaz

Il calciomercato in vista della prossima stagione è già pronto ad entrare nel vivo, con le società che stanno valutando possibili innesti.

Il calciomercato di riparazione si appresta ad aprire i battenti, ma le società sono già concentrate su quello estivo in vista della prossima stagione.

Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Ancelotti. I merengues, infatti, intendono riportare alla base Brahim Diaz, ora in prestito al Milan fino al termine della stagione. I blancos detengono il controriscatto a proprio favore, e sembrano intenzionati ad esercitarlo. Il calciatore, però, potrebbe tornare in Spagna solo di passaggio, per essere inserito in una trattativa con un’altra big italiana.

Il Real fa sul serio per Barella: ipotesi scambio con Diaz

Il calciatore che il club di Florentino Perez sta monitorando con insistenza è Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro. Carlo Ancelotti stravede per lui, e ha chiesto al proprio presidente di fare tutto il possibile per portarlo a Madrid. La dirigenza sembra intenzionata ad accontentare la richiesta del tecnico, e sembra stia pensando di presentare la prima offerta ai nerazzurri che comprende una parte cash e il cartellino di Brahim Diaz. Difficile pensare che l’Inter ceda il proprio gioiello in cambio di contropartite tecniche, ma il nome di Diaz stuzzica e non poco i nerazzurri. Altro fattore da non sottovalutare è la decisione di Diaz, che non ha mai nascosto di trovarsi bene con i rossoneri. Insomma, una trattativa non semplice, ma che va seguita e tenuta in grande considerazione. Il mercato estivo è già entrato nel vivo, con i top club europei che hanno già messo gli occhi sulla prossima stagione.