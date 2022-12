Scambio più soldi per la firma: Juve e Inter fregate due volte

Un top club sarebbe intenzionato ad avanzare una proposta di scambio in ambito di calciomercato: possibile doppia beffa per Juventus e Inter

Il Napoli è abbastanza distante in classifica, ma tutto può ancora succedere. L’Inter ha speranza di rientrare nella corsa Scudetto, anche se ovviamente non potrà sbagliare lo scontro diretto con l’armata guidata da Luciano Spalletti, che andrà in scena il prossimo 4 gennaio.

Impegno sicuramente molto più alla portata – almeno sulla carta – quello della Juventus targata Massimiliano Allegri. I bianconeri affronteranno faccia a faccia la Cremonese di Alvini e l’obiettivo non può che essere conquistare i tre punti, dando seguito alla striscia di successi consecutivi accumulata prima della pausa per i Mondiali. Non solo calcio giocato però, dato che bianconeri e nerazzurri lavorano alacremente sul fronte calciomercato per cercare di potenziare le proprie rose in futuro. A tal proposito, entrambe le italiane apprezzano particolarmente il profilo di Piero Hincapié, difensore centrale di proprietà del Bayer Leverkusen. Si tratta di un giovane talento (compirà 21 anni il 9 gennaio) che vanta doti fuori dal comune. Non a caso su di lui si registra anche l’interesse concreto di un top club come il Chelsea. I ‘Blues’, dal canto loro, starebbero valutando di avanzare un’offerta di scambio al club tedesco, inserendo nell’affare il cartellino di Chalobah.

Calciomercato Juventus, Inter e Roma | Chelsea su Hincapié: Chalobah più soldi

Oltre a ciò, i londinesi aggiungerebbero una sostanziosa parte cash, col cartellino di Hincapié valutato intorno ai 35 milioni di euro. Tale operazione rappresenterebbe una doppia beffa per Juventus e Inter, a cui piace pure il profilo del difensore inglese classe ’99.

Stesso discorso per mister José Mourinho e la sua Roma, bisognosi di rinforzare il reparto difensivo giallorosso. Le tre big della Serie A, dunque, dovranno fare molta attenzione.