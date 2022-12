Tottenham forte su Rabiot, no secco: ecco la contropartita

Il calciomercato è pronto a prendersi la scena, e le società sono alla costante ricerca di innesti da inserire in rosa.

Tra poco più di una settimana il calciomercato prenderà il via con la sua sessione invernale. Le società sono già in movimento per cercare di aggiungere qualche innesto alla rosa.

Uno dei club più attivi è il Tottenham, che vuole cercare di regalare qualche rinforzo importante a mister Conte. Gli Spurs, al momento in quarta posizione in Premier League, vogliono rinforzare il centrocampo, con il nome di Adrien Rabiot che è in cima alla lista dei desideri. La Juventus, per privarsi del vicecampione del mondo, chiede offerte solo cash, oppure lo scambio con Emerson Royal, terzino brasiliano classe 1999. Il club inglese non sembra intenzionato ad inserire l’ex Barcellona nella trattativa, ma sembra disposta ad inserire un’altra pedina per abbassare le richieste bianconere.

Il Tottenham forte su Rabiot: ipotesi scambio con la Juve

Come detto, il Tottenham ha individuato in Adrien Rabiot il profilo giusto per rinforzare il proprio centrocampo.

La vecchia signora vorrebbe inserire Emerson Royal nella trattativa, ma la richiesta non trova il gradimento del club inglese. Fabio Paratici, quindi, pensa di inserire nella trattativa Japhet Tanganga, difensore inglese classe 1999. Il calciatore è stato utilizzato una sola volta dal tecnico italiano, in Champions League. Visto lo scarso impiego, il difensore potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciale l’Inghilterra, approdando in un nuovo campionato alla ricerca di continuità. Bisognerà capire se questo tipo di offerta possa soddisfare la Juventus che, ricordiamo, rischia di perdere il centrocampista a parametro zero visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con l’asse Torino Londra che potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni.