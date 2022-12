Conte spinge per Dimarco: proposta di scambio incredibile

Il Tottenham di Antonio Conte continua a seguire Federico Dimarco, esterno dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Tottenham di Antonio Conte, dopo aver raggiunto la Champions League praticamente all’ultima giornata la scorsa stagione ai danni dell’Arsenal di Mikel Arteta, in quest’annata sta facendo molta fatica a tenere il passo dei Gunners attualmente capolisti in Premier League con 37 punti e 14 gare disputate in campionato.

Lo score degli Spurs al momento recita un parziale di 29 punti ottenuti in 15 partite, ben 8 di distanza dai cugini del Nord di Londra, che potenzialmente potrebbero diventare 11. Nell’ultima finestra estiva di calciomercato, il Tottenham ha messo a segno diverse operazioni di assoluto livello. Il colpo sicuramente che ha spostato di più, dal punto di vista economico, è quello di Richarlison, centravanti brasiliano protagonista anche in Qatar. A zero è invece arrivato, dopo la parentesi all’Inter, Ivan Perisic. Dall’esterno croato però, almeno nelle prime battute della stagione, ci si aspettava forse qualcosina in più. E’ per questo che gli Spurs potrebbero tornare alla carica per un esterno sinistro ed attenzione al profilo di un altro giocatore nerazzurro, Federico Dimarco.

Calciomercato Inter, Conte vuole prendere Dimarco

L’ex giocatore di Parma e Verona, esploso alla Beneamata proprio dopo la partenza del laterale croato, è diventato un punto fermo dell’Inter ed ha conquistato i tifosi a suon di gol ed assist, basti pensare alla doppietta realizzata contro il Bologna nella penultima gara prima della sosta.

L’Inter valuta Dimarco una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro ed il Tottenham, per arrivare al giovane nerazzurro, potrebbero mettere sul piatto proprio il profilo di Ivan Perisic, che non ha rinnovato con i meneghini per approdare in Premier League. Un’ipotesi che la dirigenza dell’Inter sembra intenzionata a scartare sia per le differenze anagrafiche fra i due calciatori, sia per quanto accaduto agli inizi della scorsa estate quando Marotta ha proposto a Perisic un’offerta ben superiore alle possibilità della Beneamata che è stata però rispedita al mittente.