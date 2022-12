Rottura e addio a gennaio: Inter e Juve si sfidano per il grande colpo

Il calciomercato è pronto ad aprire i battenti, e le società stanno valutando possibili acquisti da inserire in rosa.

Tra poco più di dieci giorni riapre i battenti il calciomercato con la sua sessione invernale, con le società che sono già in movimento per cercare possibili acquisti.

Tra le società più attive nel nostro campionato troviamo Juventus e Inter, che vogliono regalare qualche tassello importante ai rispettivi allenatori, Allegri e Inzaghi, con la speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Proprio per quanto riguarda i possibili acquisti, le due società hanno in mente lo stesso obiettivo per rinforzare la propria retroguardia.

Jordi Alba può lasciare il Barcellona: Inter e Juve ci pensano

Come detto, Inter e Juventus stanno pensando di aggiungere calciatori di qualità nella rispettiva rosa.

Il calciatore che i due club stanno monitorando è Jordi Alba, terzino spagnolo classe 1989 di proprietà del Barcellona. Il terzino non sta passando un grande momento al Barcellona, con la società che se ne priverebbe molto volentieri. Il ragazzo ha disputato 12 gare con i blaugrana tra campionato e coppe, servendo due assist. Visto il poco utilizzo, la dirigenza starebbe pensando di proporre al calciatore la rescissione consensuale del contratto. In caso ciò avvenisse, Inter e Juventus potrebbero tentare l’assalto, garantendo un contratto importante e un ruolo da protagonista al calciatore all’interno della rosa. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con Juventus e Inter pronte a darsi battaglia anche in sede di mercato. Il futuro di Jordi Alba potrebbe parlare italiano, con le prossime settimane che potrebbero rivelarsi decisive per capire la fattibilità della trattativa.