Scambio tutto argentino con l’Inter: la mossa di Inzaghi

Il Siviglia tenta lo scambio con l’Inter: il sostituito di Correa può arrivare dalla Serie A

L’Inter si prepara alla ripresa del campionato dove è attesa ad una prova molto importante contro il Napoli a San Siro, in programma il 4 gennaio.

Intanto la società lavora anche in chiave calciomercato, in vista della sessione invernale, ma oltre alle entrare, deve anche valutare le possibili operazioni in uscita. Uno dei giocatori considerati ‘cedibili’ dalla dirigenza nerazzurra è Joaquin Correa. L’argentino non sta avendo un percorso memorabile con la maglia dell’Inter. Arrivato con tante aspettative dalla Lazio, su esplicita richiesta di Simone Inzaghi, il ‘Tucu’ ha faticato a trovare il giusto spazio, complici i numerosi infortuni muscolari che lo hanno limitato. Un club spagnolo lo ha messo nel mirino: si tratta del Siviglia che sta pensando ad un ipotetico scambio da proporre all’Inter.

Il Siviglia propone Acuña per Correa: ipotesi Muriel per l’Inter

Il Siviglia vorrebbe puntare nuovamente su Correa che già ha vestito la maglia del club andaluso dal 2016 al 2018 e sta pensando di inserire Marcos Acuna nello scambio.

Acuña, anche lui argentino, si è appena laureato campione del Mondo con l’Albiceleste, disputando un Mondiale piuttosto positivo. Un giocatore che alletta l’Inter che proprio in quel reparto sta cercando un’alternativa a Dimarco, soprattutto in caso di eventuale partenza di Gosens. Il procuratore Alessandro Lucci proporrebbe Luis Muriel come sostituto di Correa all’Inter. Il colombiano è in scadenza a giugno 2023 con l’Atalanta e potrebbe essere una pista percorribile per Marotta. Simone Inzaghi, però, ha una particolare ammirazione per Correa e difficilmente aprirebbe a una sua cessione.