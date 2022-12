Flop totale: il Milan già pensa all’addio

Dal suo arrivo al Milan non ha rispettato le aspettative fino ad ora: i rossoneri pensano già al suo addio dopo pochi mesi

Sta per ripartire la Serie A e il Milan dovrà iniziare la rincorsa al Napoli capolista, che nella prima parte di stagione è stato inarrestabile. La squadra di Pioli è la più accreditata per fermare i partenopei, pur avendo ancora qualche lacuna importante. In attacco infatti oltre a Giroud ci sono poche risorse importanti.

Rebic piano piano sta tornando quello di una volta, ma a preoccupare è Divock Origi. Il bomber arrivato a parametro zero dal Liverpool preoccupa e la società rossonera inizia a ragionare sul suo futuro.

Calciomercato Milan, flop Origi: si pensa già alla cessione

Il futuro di Divock Origi al Milan potrebbe essere in bilico. L’attaccante belga è arrivato in rossonero in estate a parametro zero, senza però convincere mai totalmente in campo. Tra infortuni e prestazioni sottotono, ha portato la dirigenza milanista a fare delle valutazioni sulla sua conferma.

Infatti, come riportato dal ‘Daily Mail’, il Milan starebbe già pensando a una sua cessione. Forse più difficile a gennaio, con Pioli che potrebbe dargli sei mesi di tempo per far ricredere tutti. È inevitabile pensare però che davanti all’offerta giusta i rossoneri possano pensare all’addio, visto che essendo arrivato a parametro zero la sua cessione porterebbe una plusvalenza.