Futuro Rabiot, è tutto deciso: scambio immediato

Adrien Rabiot e la Juventus, il destino del centrocampista francese comincia a definirsi: spunta lo scambio in Spagna

Il match in casa della Cremonese come prossima evento in rosso sul calendario della Juventus. Al di là dei possibili guai dovuti alle conseguenze dell’Inchiesta Prisma, la società torinese programma il futuro.

La sessione invernale di calciomercato incombe e tra i nomi che più stanno facendo discutere vi è sicuramente quello di Adrien Rabiot. In scadenza il prossimo 30 giugno, il talento francese ha dimostrato di essere tra i migliori nell’undici di Allegri ed è per questo che il centrocampista classe 1995 è ambito da diverse società che proveranno a strapparlo a zero ai bianconeri il prossimo giugno. Attenzione, però, anche ai possibili sviluppi che nel mese di gennaio rischiano di complicare la permanenza di Rabiot alla corte di Allegri. E chi pare del tutto intenzionato a tentare il colpo già nelle prossime settimane è il Barcellona, a caccia di rinforzi in mediana da consegnare il prima possibile a Xavi.

Rabiot-Bellerin, scambio immediato: la risposta della Juve

Hector Bellerin ha firmato con il Barcellona, a zero, lo scorso settembre. Il suo apporto in Catalogna è stato tutt’altro che determinante.

Ecco perchè l’addio al Barcellona pare un’opzione più che probabile, visto anche il contratto in scadenza nel 2023. E la proposta alla Juventus per tentare di ottenere subito il cartellino di Rabiot pare la naturale conseguenze delle strategie dei catalani: non è, però, nei piani della Juventus acconsentire allo scambio. Bellerin non viene considerato un profilo all’altezza e lo stesso Rabiot, ora come ora, sarebbe impossibile da sostituire nel mese di gennaio. Lo scambio, dunque, non s’ha da fare.