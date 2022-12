Hanno già scelto l’erede: via libera per Juventus e Milan

Juventus e Milan continuano a monitorare un importante giocatore sul calciomercato in scadenza di contratto: il club ha deciso il sostituto

Vigilia, Natale o Santo Stefano. Le feste devono necessariamente passare in secondo piano quando è ormai alle porte la sessione invernale del calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio. E soltanto due giorni dopo, per giunta, ricomincerà il campionato di Serie A e vivremo un periodo alquanto concitato tra partite e trattative.

Juventus e Milan saranno chiamate a superare rispettivamente gli ostacoli Cremonese e Salernitana, entrambi in trasferta. Importante conquistare subito tre punti, dato il distacco assai rilevante dal Napoli targato Luciano Spalletti. I partenopei guidano meritatamente la classifica e recuperare il terreno perso è compito assai arduo, specialmente se Osimhen e compagni dovessero mantenere il ritmo avuto negli scorsi mesi. Ed è altrettanto chiaro come bianconeri e rossoneri abbiano bisogno di potenziare le rose a disposizione in futuro.

Di conseguenza, le dirigenze sono sempre attive sul fronte entrate alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare e ragionano anche in vista di giugno. A tal proposito, resta viva la pista che porta al nome di Marco Asensio. L’attaccante di proprietà del Real Madrid, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2023, motivo per cui non è affatto da escludere una sua partenza a parametro zero la prossima estate. Il rinnovo dello spagnolo, infatti, appare in bilico, dato che Asensio non è più centrale nei piani dei ‘Blancos’ e chiede uno stipendio sui 7-8 milioni netti.

Calciomercato, Sane erede Asensio: Juventus e Milan alla finestra

La società madrilena, dal canto suo, avrebbe individuato in Leroy Sane un potenziale sostituto, nel caso in cui l’ex Espanyol non prolungasse l’accordo scritto. A quel punto il Real potrebbe farsi sotto per ingaggiare la pedina in forza al Bayern Monaco, il cui prezzo si attesta intorno ai 70-80 milioni di euro.

L’affare in questione potrebbe dare il via libera a Juventus e Milan, che a determinate condizioni economiche aggiungerebbero molto volentieri Asensio al proprio gruppo squadra. Situazione da monitorare.