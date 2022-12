Scambio folle per Leao, Pioli contrariato

Tiene sempre banco il futuro di Rafael Leao al Milan. Stavolta Pioli ha a che fare con uno scambio folle

L’attaccante portoghese di 22 anni, reduce da un Mondiale in cui ha messo a segno 2 gol, è uno dei calciatori più richiesti in Europa e la sua valutazione non spaventa le big europee.

Come noto Leao ha la scadenza del suo contratto fissata a giugno del 2024 e ancora non si riesce a trovare una quadra per l’eventuale rinnovo. Questo, oltre a portare il Milan a pensare a un piano B, espone i rossoneri a continue richieste da parte delle società più solide finanziariamente. Dall’Inghilterra arriva una proposta che fa storcere la bocca a Pioli e Maldini.

Scambio Grealish-Leao, il Milan di traverso

Sembrerebbe che il Manchester City sia disposto a tentare un’offensiva per portare Rafael Leao in Inghilterra la prossima estate. I Citizens avrebbero messo sul piatto il cartellino di Jack Grealish, ala sinistra costata al City ben 117 milioni di euro.

Tuttavia l’attaccante inglese non ha mai reso come ci si aspettava da lui e Guardiola è disposto certamente a sacrificarlo. Il Milan, d’altro canto, non è affatto convinto dello scambio secco proposto dagli inglesi, principalmente per due motivi. Il primo è rappresentato sicuramente dall’ingaggio elevato di Grealish, che si attesta su circa 15 milioni di sterline (17 milioni di euro), poi c’è da considerare anche la differenza di età e di rendimento in prospettiva futura. Leao ha ancora 23 anni e potenzialmente potrebbe esplodere ancora di più nei prossimi mesi. Maldini poi sarebbe più disposto a trattare un rinnovo più sostanzioso col calciatore portoghese, anziché sborsare 17 milioni di euro annui per un giocatore che sicuramente non ha nella continuità uno dei suo pregi migliori. Per ora lo scambio secco Grealish-Leao di certo non conviene al Milan e difficilmente Guardiola verrà accontentato da Stefano Pioli.