Assalto dalla Spagna, Allegri lo blinda: 30 milioni

La Juventus blinda Matías Soulé: i bianconeri sparano alto per il talentuoso esterno offensivo argentino

Matías Soulé è uno dei gioiellini della Juventus: l’esterno offensivo argentino ha già tante pretendenti, ma difficilmente verrà ceduto dai bianconeri.

La Juventus respinge l’assalto per Matías Soulé. Esterno offensivo argentino classe 2003, è un dei giovani più interessanti del vivaio in bianconero. Nel corso di questa stagione, ha raccolto otto gettoni di presenza con la prima squadra, tra campionato e Champions League.

Un giovane di assoluto interessante, su cui Massimiliano Allegri e la Juventus puntano tantissimo. Il suo rendimento, ovviamente, non è passato inosservato. Tant’è che l’ex Velez (la Juventus lo ha prelevato nel 2020 per circa 2 milioni di euro dal vivaio degli argentini) e per il classe 2003 si registra già l’interesse di diverse pretendenti.

Calciomercato Juventus, bianconeri blindano Soulé

Tra le squadre maggiormente interessate a Matìas Soulé ci sono, senza ombra di dubbio, le spagnole Valencia e Siviglia. I due club iberici sarebbero intenzionati a provarci per strappare il classe 2003 alla Juventus.

I bianconeri, dal canto loro, non sembrano affatto essere intenzionati a cedere il giocatore, chiedendo non meno di trenta milioni di euro per lasciarlo partire. Una richiesta monstre che scoraggerà eventuali altre pretendenti per il giocatore legato alla Juventus da altri tre anni e mezzo di contratto e la cui valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.