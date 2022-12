L’ex Inter alla corte di Pioli: Maldini prepara lo scambio di prestiti

Ipotesi Coutinho per il Milan: l’Aston Villa dà il via libera alla cessione del giocatore brasiliano

Il Milan potrebbe piazzare il colpo Coutinho a gennaio. Una ghiotta occasione di mercato, ma il direttore rossonero Paolo Maldini valuta un eventuale scambio con De Ketelaere.

Una ghiotta occasione di mercato per il Milan a gennaio: la finestra invernale di calciomercato potrebbe offrire al Milan una possibilità davvero interessante per rinforzare l’attacco. Una possibilità che arriva dall’Inghilterra, dove l’Aston Villa avrebbe già messo sull’uscio Philippe Coutinho, esterno offensivo brasiliano classe ’90, arrivato a Birmingham la scorsa estate dal Barcellona per 20 milioni di euro.

Finora, complici alcuni problemi di natura muscolare, il rendimento di Coutinho a Villa Park è stato alquanto deludente. Ha raccolto tredici gettoni di presenza tra Premier League ed EFL Cup, passando in campo appena 640′, senza gol e assist. Ecco perché, come riportato anche da FootballInsider, Unai Emery avrebbe dato il via libera alla cessione, anche solo a titolo temporaneo dato che il giocatore ha altri tre anni e mezzo di contratto con il club inglese.

Calciomercato Milan, ipotesi scambio per ingaggiare Coutinho

Dopo l’esonero di Steven Gerrard dalla panchina, per Philippe Coutinho lo spazio si è ridotto notevolmente, anche a causa di alcuni problemi muscolari. Ecco perché l’Aston Villa potrebbe offrirlo al Milan, già a gennaio.

Il direttore rossonero, Paolo Maldini, potrebbe accettare solo in caso di prestito con diritto di riscatto e a fronte della cessione di De Ketelaere. In piedi, dunque, l’ipotesi di uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.