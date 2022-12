L’Inter bussa a Conte: l’erede di Skriniar è già pronto per gennaio

Anche l’Inter avrà il suo da fare per quanto riguarda il calciomercato. Pronte le mosse per gli arrivi di giugno

Il prossimo giugno sarà un mese molto delicato per l’Inter di Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato, con i rinnovi di Stefan de Vrij e Milan Skriniar decisamente in bilico.

Ovviamente Inzaghi non ha intenzione di farsi trovare impreparato e insieme a Marotta avrebbe già individuato il degno sostituto di Milan Skriniar qualora lo slovacco non dovesse rinnovare con i nerazzurri.

Inzaghi punta Sanchez, Conte lo scarica

Davinson Sanchez, centrale difensivo colombiano, non sta giocando molte partite con il Tottenham allenato da Antonio Conte.

Il difensore non è considerato un elemento chiave della retroguardia londinese e questo può portare il ragazzo al mancato rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno del 2024. Marotta e Inzaghi hanno subito fiutato il colpo, anche in vista della tragica evenienza di trovarsi privati di ben due centrali difensivi il prossimo giugno. Il rinnovo di Skriniar infatti è ancora molto lontano e con le tante sirene internazionali sullo slovacco, la sua partenza purtroppo è piuttosto realistica.

E’ proprio del Tottenham uno degli interessi maggiori nei confronti del centrale interista, con Conte pronto a sferrare l’attacco decisivo nei prossimi mesi. Sanchez è insoddisfatto della sua media minuti con il Tottenham, che si attesta sui 50 a partita e il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe favorire uno sconto per l’Inter. Il difensore colombiano ha una valutazione da 25 milioni circa e gli spurs lo prelevarono dall’Ajax nel 2017 per una cifra di circa 43 milioni. In questi 5 anni è stato ammortizzato gran parte dell’investimento e i nerazzurri potrebbero acquisirlo a una cifra abbordabile per le proprie casse. Se poi Skriniar dovesse firmare con i londinesi, allora la trattativa troverebbe per certo una strada in discesa. In ogni caso l’Inter proverà a strappare Sanchez al Tottenham già a gennaio.