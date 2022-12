Poco spazio per l’ex Inter: la Juventus lo riporta in Italia

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una svolta grazie a un intreccio in Premier League: i bianconeri lo riportano in Serie A

Non si ferma mai il calciomercato, nemmeno durante le feste natalizie. Per i club si avvicina il momento di tornare in campo e la sessione invernale per i trasferimenti è sempre più vicina.

Nel frattempo la Juventus prepara un agguato in Premier League, dove potrebbe svilupparsi una situazione interessante. Il Chelsea si prepara a mettere a segno un colpo a centrocampo e i bianconeri potrebbero approfittarne riportando in Italia un ex Inter.

Calciomercato Juventus, Kovacic toglie spazio a Rice: i bianconeri fiutano l’affare

In Premier League Declan Rice continua a essere uno degli uomini mercato. Il centrocampista del West Ham è corteggiato da tanti top club, tra cui il Chelsea. Il centrocampista ha il contratto con scadenza 2024 e gli ‘Hammers’ sembrerebbero ormai rassegnati a perderlo.

Il suo arrivo nei ‘Blues’ però potrebbe inevitabilmente togliere spazio a Mateo Kovacic, centrocampista ex Inter classe ’94. Anche il croato ha il contratto con scadenza 2024 e visto che potrebbe perdere importanza nel Chelsea potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Sulle sue tracce potrebbe così spuntare la Juventus, che a centrocampo sicuramente avrà bisogno di nuovi innesti. Per portarlo in bianconero però potrebbero servire 45 milioni, sicuramente non pochi, ma il colpo sarebbe sicuramente importante.