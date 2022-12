Pacchetto dalla Liga, Maldini scatenato: post Leao da 75 milioni

Il Milan pianifica l’assalto a due profili da sogno: addio Leao, pronta una proposta da ben 75 milioni di euro

Dieci giorni al ritorno in campo per il Milan di Stefano Pioli che affronterà, alla ripresa del campionato, la Salernitana allo Stadio Arechi.

Adesso però, in casa rossonera, a tenere banco è il calciomercato. Sì, perchè la sessione di gennaio si avvicina a grandi passi e a Maldini e Massara rimane l’arduo compito di decriptare il futuro di Rafael Leao. Contratto in scadenza tra un anno e mezzo, un Mondiale da protagonista e diversi top club (dal Chelsea al PSG ma non solo) pronti a darsi battaglia per il cartellino del gioiello portoghese. Le recenti dichiarazioni su un addio in futuro, poi, non hanno fatto altro che confermare come la cessione di Leao sia una possibilità più che concreta. Da questo punto di vista, 100 milioni potrebbero bastare per vederlo salutare Milanello nell’estate 2023. Ecco quindi che per rimpiazzare il lusitano ex Lille, Maldini avrebbe già in mente un doppio colpo da sogno per la gioia dei tifosi del ‘Diavolo’.

Doppio colpo spagnolo: il Milan offre 75 milioni

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Todofichajes.com’, il mercato del Barcellona nei prossimi mesi sarà all’insegna del cambiamento. Perchè i catalani, a parte alcuni inamovibili (Lewandowski su tutti) modificherà gran parte della rosa di Xavi.

In primissimo piano il nome di Ansu Fati, esterno che non rientra più tra le priorità di Xavi nonostante un contratto lunghissimo (2027) con la società di Laporta. Il ‘pacchetto’ che avrebbe in mente Maldini sarebbe poi completato da un altro epurato, Ferran Torres. Il Barcellona chiederebbe 90 milioni, Maldini è pronto a spingersi fino a 75 per rimpiazzare Leao con due profili dal sicuro talento da consegnare a giugno a Stefano Pioli.