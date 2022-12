Dall’Inter alla Premier: addio Onana, l’intreccio tra i pali è folle

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter: occhio all’erede di Onana, intreccio clamoroso per la porta nerazzurra

Una manciata di giorni ed il 2022 lascerà il passo all’anno nuovo: l’Inter, in tal senso, ha già nel mirino il big match contro il Napoli. Una sfida dal significato profondo, che può riaprire prepotentemente i giochi scudetto in caso di successo degli uomini di Inzaghi sulla capolista.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la ‘Beneamata’ è tempo di pensare anche ai rinforzi, da regalare all’allenatore piacentino nelle prossime settimane. Tra gennaio e giugno, infatti, qualcosa potrebbe cambiare agli ordini di Inzaghi. Attenzione alla questione riguardante la porta nerazzurra: l’ipotesi che Onana alla fine venga ceduto prende corpo con il passare delle settimane ed è già caccia aperta all’erede del camerunense, arrivato a zero a Milano. Un intreccio intricatissimo all’orizzonte è quello che sembra prospettarsi, da questo punto di vista. Stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il tecnico dell’Aston Villa Unai Emery avrebbe definitivamente rotto gli indugi, pronto a scaricare Emiliano Martinez. Il rapporto tra il tecnico ed il portiere campione del Mondo con l’Argentina è compromesso, Emery non ha gradito l’atteggiamento in campo dell’estremo difensore.

Addio Emiliano Martinez, Inter ko: firma da 40 milioni

L’addio, insomma, è solo questione di tempo. E per rimpiazzarlo il nome caldo è quello di Bono, canadese ma di nazionalità marocchina che piace tantissimo ai nerazzurri così come al Bayern Monaco (interessato anche ad Emiliano Martinez).

L’Aston Villa potrebbe però anticipare tutti e offrire 40 milioni di euro al Siviglia per il cartellino del 31enne. Il club inglese ha le potenzialità per chiudere l’acquisto a certe cifre, bruciando la concorrenza. Intanto, per l’Inter, rimane alla finestra il nome dell’esperto svizzero Yann Sommer, in scadenza con il Borussia Monchengladbach il prossimo giugno. La corsa al nuovo portiere, in vista di giugno, è già entrata nel vivo.