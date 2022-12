Kroos-Juve: c’è la data della firma

Il mercato sta per entrare nel vivo e a gennaio saranno molti i giocatori che potranno già decidere il proprio futuro

Il 2 gennaio il calciomercato aprirà i battenti e tra le squadre di Serie A ad essere più attive ci sarà sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono alle prese con le grane societarie, ma il tecnico toscano non si fa distrarre da argomenti “extra-campo” e pianifica il colpo a parametro zero per l’estate. Sono molti infatti i big europei il cui futuro è altamente in bilico e tra questi c’è Toni Kroos, reduce da un Mondiale a dir poco deludente.

Kroos rimanda il rinnovo, Allegri gongola

Toni Kroos è stato preso di mira dai media dopo il fallimento della Germania al Mondiale, tuttavia il centrale di centrocampo non ha disputato neanche una partita.

Kroos compirà 33 anni il 4 gennaio e il suo futuro con il Real Madrid è tutt’altro che definito, infatti il centrocampista ha messo in stand by tutti i discorsi riguardanti il suo contratto e molte squadre sono pronte a inserirsi con prepotenza. Tra queste c’è la Juventus di Max Allegri, che pur avendo disputato una grande scalata in classifica, dopo un inizio altalenante, ha non pochi problemi a centrocampo. A fronte di un centrocampo giovane con Miretti e Fagioli, Allegri vuole inserire un profilo di esperienza, dal momento che anche il futuro di Rabiot è in bilico. Ecco che Kroos potrebbe essere il profilo ideale, certo non più giovanissimo, ma con 671 partite ufficiali alle spalle e un contratto in scadenza col Real a giugno del 2023. Indubbiamente il tedesco gradirebbe la meta italiana ma l’unico nodo potrebbe essere il suo ingaggio piuttosto elevato. Qualora Kroos decidesse di ridurre il suo salario (20 milioni ca.) la Juventus potrebbe sedersi al tavolo già a gennaio per portare il centrocampista alla corte di Allegri.