Calciomercato Milan, colpo Coutinho | Il Barcellona chiede Kessie

Il Milan vorrebbe acqusitare Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona: la richiesta dei catalani è quella di Kessie

Tanti sono i giocatori valutati da Paolo Maldini per il mercato in entrata. Sono andati via Donnarumma -sostituito da Maignan- e Calhanoglu, entrambi a zero, col turco che non è ancora stato sostituito. Vanno definite anche le situazioni legate a Romagnoli, Dalot, Brahim Diaz e Kessie. Insomma, c’è tanto lavoro da fare per il Milan, che il prossimo anno giocherà la Champions League. Per il mercato è una situazione di attesa che fatica a sbloccarsi, ma il dt rossonero vuole piazzare il colpo per far dimenticare gli addii a zero dei big. E nel mirino del Milan è finito Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona.

Milan, il Barça chiede Kessie per Coutinho

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, Coutinho tornerà a Barcellona per curarsi dall’infortunio al ginocchio avuto nel dicembre 2020, che non è stato curato a dovere. Il Milan è interessato al brasiliano e sta monitorando la sua situazione. Col contratto in scadenza nel 2023, il Barça può permettersi di chiedere un cifra vicina ai 45 milioni di euro, che il club rossonero vorrebbe abbassare inserendo Rafael Leao nell’operazione.

Valutato 25 milioni di euro, Leao interessa al Barcellona che però sarebbe più propenso a chiedere Franck Kessie, che tratta il rinnovo col Milan. Per l’ivoriano Maldini vorrebbe sui 50 milioni.