La Juventus riparte da Allegri, mentre è ancora da scrivere il futuro di Andrea Pirlo: l’ex bianconero potrebbe rispondere ad una chiamata oltreoceano

La Juventus pianifica la prossima stagione con l’obiettivo di tornare a primeggiare in Italia e in Europa. La competitività sale, ed il club bianconero ha deciso di puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico toscano ha legato il suo nome a tanti successi della società torinese prima dell’addio burrascoso: ora la voglia di ripartire insieme. Ma quale futuro per Pirlo? L’ex allenatore della Juventus potrebbe tornare subito in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus beffata con Inter e Milan | I dettagli

La prima stagione da mister di una prima squadra per Andrea Pirlo è stata costernata da alti e bassi inevitabili. Il campione del Mondo è riuscito a portare la Juventus tra le prime quattro del campionato, ma il non essere mai stato competitivo per lo scudetto ha influito sulla scelta dirigenziale di cambiare guida tecnica. I bianconeri hanno faticato a trovare un’identità di gioco, ma Pirlo non si demoralizza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | Sorpresa dalla Premier

L’allenatore potrebbe non fermarsi, ma trovare subito una panchina pronta ad accoglierlo. Il riferimento è al Toronto FC, squadra di MLS, un campionato che Pirlo conosce bene. L’ex Juventus ha infatti chiuso la carriera da giocatore al New York City: tre anni nei quali ha totalizzato 62 presenze e tanta esperienza internazionale. Il club naviga in acque burrascose: sei sconfitte consecutive hanno portato all’esonero di Chris Armas. Decisiva l’ultima, pesante, per 7-1 con il DC United.

Calciomercato Juventus, Pirlo verso Toronto

Il Toronto è ultimo in classifica, ma il tempo per recuperare non manca. La dirigenza è pronta a chiamare Andrea Pirlo per affidargli l’arduo compito della ripartenza. Un’ipotesi che potrebbe affascinare l’ex Juventus, alla ricerca di una piazza senza tante pressioni per rivalorizzare il suo nome. In attesa di una nuova grande occasione in Europa.