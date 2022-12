“Alla Juve a vita”: messaggio ufficiale sulla firma

Danilo può restare a vita alla Juventus: a confermarlo, Claudia Garcia, giornalista portoghese e Ceo dell’agenzia Savoir Sport

Possibile permanenza a vita alla Juventus per Danilo che potrebbe rinnovare il contratto che lo lega al club bianconero.

“Può chiudere la carriera in Europa alla Juventus, lui è molto legato alla società ma anche alla città di Torino e ai tifosi”. Queste le parole di Claudia Garcia, giornalista portoghese e Ceo dell’agenzia Savoir Sport, intervenuta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, parlando del futuro di Danilo, difensore classe ’91 legato alla Juventus da un altro anno e mezzo di contratto.

“Si trova veramente bene con il club bianconero: ha vinto molto nella sua esperienza in Italia, però vuole continuare a vincere tanti trofei con la maglia della Juventus” ha ribadito Claudia Garcia, aprendo dunque le porte ad un possibile rinnovo “a vita” con la Juventus per il giocatore classe ’91.

Calciomercato Juventus, possibile rinnovo a vita per Danilo

Una stagione cruciale per il futuro della Juventus che “quest’anno vuole recuperare terreno in classifica per cercare di insidiare il Napoli, mentre in campo internazionale dopo l’uscita dalla Champions adesso la nuova missione è quella di arrivare in fondo in Europa League”.

Sulla situazione dell’organico bianconero e di Danilo, Claudia Garcia ha sottolineato: “La Juventus è stata sempre una squadra piena di leader, con gente esperta e navigata: non era assolutamente facile per lui, che arrivava da paesi con una cultura calcistica diversa, inserirsi come ha fatto e diventare un punto di riferimento dello spogliatoio. La sua mentalità da professionista a 360 gradi e con una grande cultura del lavoro, si sposa a meraviglia con un società professionalmente al top come la Juventus”.