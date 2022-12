Onana addio, ecco l’erede dall’Argentina: colpo a zero per Marotta

Il club nerazzurro riflette sul possibile addio anticipato al portiere camerunese: Marotta ha già pronto il successore

Il Mondiale in Qatar ha restituito all’Inter un Lautaro Martinez campione del mondo, ma anche un Romelu Lukaku deluso per la precoce eliminazione e ancora alle prese con l’infortunio che lo ha condizionato anche durante il decisivo, e maledetto per i Diavoli Rossi, match con la Croazia. Ma le ‘cattive notizie’ post Mondiale non finiscono certo qui.

Già prima della fine della fase a gironi è esploso, in seno al Camerun, il caso Andre Onana, protagonista di una furiosa lite col ct Song e allontanato dal ritiro. Successivamente, ed è notizia di qualche ora fa, è arrivato addirittura l’addio ufficiale alla Nazionale dei Leoni Indomabili da parte del portiere nerazzurro. Che appare sempre più inquieto. Quanto accaduto in Qatar, unitamente ad una sicurezza tra i pali che l’ex Ajax non ha ancora garantito al club nerazzurro e ai suoi tifosi, avrebbero spinto l’Inter a considerarare seriamente un suo addio anticipato. Già si fanno i nomi dei possibili successori dell’africano, tra cui spunta anche un portiere argentino in scadenza di contratto.

Colpo argentino per l’Inter: ecco Agustin Rossi

Il portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘ riferisce in data odierna di un forte interessamento del club meneghino per Agustin Rossi, 27enne portiere argentino del Boca Juniors in scadenza di contratto. Sfruttando i buoni uffici del vicepresidente Javier Zanetti in patria, l’Inter si è iscritta alla corsa all’estremo difensore. Per il quale il rinnovo col club degli Xeneizes sembra davvero lontano.

Nelle ultime settimane si era già vociferato di un possibile avvicendamento tra i pali della squadra di Simone Inzaghi. Restando al mercato dei giocatori argentini, si era fatto il nome di Juan Musso, l’ex Udinese che non ha ancora pienamente convinto nella sua esperienza a Bergamo. Starebbe però salendo di colpi l’opzione Rossi, che arriverebbe a luglio a parametro zero. Proprio come arrivò Onana lo scorso anno…