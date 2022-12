Lukaku si divora la qualificazione: passano Croazia e Marocco, Belgio fuori

Le partite del pomeriggio hanno visto fronteggiarsi Croazia e Belgio in una partita molto combattuta e divertente. Il Marocco continua a proporre un grande calcio

Tra Croazia e Belgio è stata battaglia a viso aperto, con continui botta e risposta dove i portieri hanno fatto la differenza. Intanto Ziyech continua a illuminare il Marocco, che guadagna la qualificazione agli ottavi contro ogni previsione.

In Marocco-Canada succede tutto nei primi 45′, infatti Hakiim Ziyech impiega solo 4 minuti per cambiare il risultato della partita, portando subito il Marocco sul’1-0. Gli africani esprimono un bel gioco e al 23′ trovano il 2-0 grazie al gol di En Nesyri, che controlla bene un assist al bacio di Hakimi e butta la palla nell’angolino basso. Il Canada, nonostante l’eliminazione anticipata, non intende concedere la partita al Marocco e dimezza le distanze grazie ad Aguerd, che al 40′ butta la palla, involontariamente, nella porta difesa dal suo portiere. Negli ultimi trenta minuti di partita i canadesi intensificano gli attacchi e vanno a un passo dal gol con l’incornata da parte di Hutchinson che impatta però sulla traversa al 72′. Subito dopo è Johnston a mangiarsi la grande occasione per il pareggio. Non accade molto altro fino al termine del match e il Marocco si conferma la sorpresa dei mondiali.

Croazia-Belgio 0-0: tabellino e classifica

A Doha il Belgio fronteggia una Croazia a dir poco brillante grazie al piede sublime di Luka Modric e non solo. Le due compagini si affrontano a viso aperto senza tuttavia dare una scossa al risultato, che al termine della prima frazione resta sullo 0-0. Al 18′ viene inizialmente fischiato un calcio di rigore alla Croazia, poi annullato grazie all’intervento della sala VAR. Non accade molto altro nel primo tempo. Durante la seconda metà di partita però è un continuo botta e risposta tra le due squadre e se da una parte è Kovacic a rendersi pericoloso, dall’altra è Lukaku a colpire in pieno il palo al 61′. Qualche minuto dopo è ancora big Rom a mettersi in luce, ma in negativo, poiché su un preciso cross di De Bruyne spara la palla alta a porta vuota. Al minuto 87 Lukaku si mangia l’occasione che potrebbe regalare al Belgio gli ottavi, ma il suo fendente a botta sicura esce a fondo campo. Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale.

CANADA-MAROCCO 1-2

Ziyech (M) 4′, En Nesyri (M) 23′, Aguerd (C, aut.) 40′

CROAZIA-BELGIO 0-0

GRUPPO F: Marocco 7, Croazia 5, Belgio 4, Canada 1