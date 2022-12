Terremoto Juve, ma non sul mercato: pronto il colpaccio dal PSG

Il terremoto che ha scosso il mondo Juve non blocca il mercato: pronto il colpaccio dal PSG. Occasione per il club bianconero

“È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e, quindi, ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza”.

“Andrea e John sono figure di riferimento per il mondo bianconero, che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo”. È stato questo il primo commento di Massimiliano Allegri dopo il terremoto in casa Juve con le dimissioni dell’intero CdA. John Elkann ha già blindato il tecnico, definito nelle scorse ore come “un punto di riferimento” e un “grande allenatore di esperienza”. Allegri e Cherubini daranno ora continuità alla parte sportiva, con il direttore sportivo che è già al lavoro in vista del calciomercato invernale. Dalle situazioni contrattuali di diversi big alle occasioni in entrata. L’ultima potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juve, il PSG ‘regala’ Sarabia: tutti i dettagli

Nonostante lo scarso impiego nel PSG del tridente dei sogni, Luis Enrique per Qatar 2022 non ha rinunciato a Sarabia. L’esterno spagnolo, rientrato a Parigi dopo il prestito allo Sporting, sta ovviamente faticando a trovare spazio alle spalle di Messi, Neymar e Mbappé. Possibile un nuovo prestito a gennaio: alla finestra anche la Juventus, con la possibilità di un prestito secco con il solo pagamento dell’ingaggio del calciatore. Il club bianconero non si impegnerebbe così in riscatti futuri. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione Sarabia.