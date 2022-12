Lukaku flop, furia a fine partita: impossibile trattenerlo

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale in Qatar a seguito del pareggio a reti bianche contro la Croazia

Romelu Lukaku si è resto protagonista da quando all’intervallo tra primo e secondo tempo ha sostituito Dries Mertens. Purtroppo lo ha fatto in negativo, poiché sono state almeno due le occasioni nitide che Big Rom non è riuscito a concretizzare, per usare un eufemismo.

Il Belgio in questo mondiale non ha saputo proporre il bel gioco cui ci aveva abituati e Lukaku ne è probabilmente stato lo specchio. Se sulla prima grande occasione è stato il palo a fermarlo, nell’azione successiva non ha saputo concretizzare un cross di De Bruyne, sparando la palla alta con un colpo di testa a porta praticamente vuota.

Lukaku furioso a fine partita, prende a pugni la panchina

A dieci minuti dal termine Romelu Lukaku ha avuto un’altra grande occasione, quando ben piazzato in area di rigore ha tirato in porta a botta sicura. Tutti si sarebbero aspettati il gol, invece la palla si è miseramente esaurito sul fondo, uscendo alla destra della porta. Al fischio finale Lukaku non ha potuto trattenere le lacrime, comprensibilmente consolato dai compagni di squadra e dalla sua panchina. Poi però alla tristezza è subentrata la rabbia, così, poco prima di imboccare il tunnel per gli spogliatoi, Big Rom ha sferrato un potente destro alla panchina, divellendo il plexiglas di copertura laterale. Il Belgio è fuori dal Mondiale ma non solo Lukaku ha la responsabilità, perché di occasioni sprecata ce ne sono state fin troppe.