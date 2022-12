Panico Milan, Pioli trema: “È inquietante”

Il Milan è pronto a rituffarsi nel campionato tra poco più di dieci giorni: la situazione in casa rossonera, però, preoccupa non poco

Undici giorni e sarà Salernitana-Milan: una trasferta insidiosa per i campioni d’Italia che, tuttavia, sono chiamati a dare segnali positivi già ad inizio anno.

Il distacco dal Napoli comincia a farsi pesante e, da questo punto di vista, la sessione invernale di calciomercato che riaprirà tra una settimana abbondante può apparire come un’arma cruciale per la stagione della squadra di Stefano Pioli. In tal senso, noto giornalista Franco Ordine ha pubblicato un messaggio, su Twitter, nel quale analizza la situazione in casa Milan. Uno scenario tutt’altro che edificante anche e soprattutto in vista del 2023, quello descritto da Ordine che lancia un allarme preoccupante per i colori rossoneri. Nel mirino i tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Stefano Pioli e che, dunque, potrebbero complicare ogni tentativo di rimonta in Serie A nei confronti del Napoli. “Maignan fuori tutto gennaio, Origi idem, Messias e Krunic ko: il 2022 per il Milan finisce con un bollettino inquietante, dal rientro da Dubai”.

Maldini, urgono rinforzi: il Milan rischia grosso

Il noto giornalista prova a comprendere quali siano state le cause che hanno portato a tutto ciò, complicando inevitabilmente il lavoro dell’allenatore emiliano.

“Cosa non ha funzionato? La fisioterapia? Poi chiedono a Pioli, senza rinforzi, di fare le capriole…“. Una visione chiara di quella che potrebbe dunque essere l’inzio del nuovo anno per i campioni d’Italia in carica che dovranno fare il possibile per sopperire alle pesanti e numerose assenze in campo, almeno per le prossime settimane. A Pioli il compito, a questo punto arduo, di far quadrare i conti: nella speranza per i tifosi del ‘Diavolo’ che nel corso del 2023 le cose possano prendere la giusta piega.