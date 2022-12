L’ex Milan arriva a gennaio: la Juve ringrazia Rabiot

La Juventus è pronta a scatenarsi nell’imminente sessione invernale di calciomercato: lo scambio dipende da Rabiot

Se gli affari extracalcistici hanno fino a questo momento monopolizzato l’attenzione in casa Juventus, con l’Inchiesta Prisma che rischia seriamente di sconvolgere il mondo bianconero.

La ‘Vecchia Signora’ è decisa, tuttavia, a conservare la concentrazione per il campo, continuando la rimonta che ha fino a questo momento portato la squadra di Allegri fino al terzo posto. Ed in attesa di scendere in campo per la prima sfida del 2023, in casa della Cremonese, i vertici juventini guardano con grande attenzione al calciomercato invernale. La riapertura della sessione di gennaio è imminente ed in tal senso il nome di Adrien Rabiot potrebbe tornare di moda per le uscite. Il centrocampista francese non rinnoverà con la Juventus ed il suo contratto rimane in scadenza il prossimo 30 giugno. Per questo motivo, non è assolutamente escluso che alle giuste condizioni l’ex PSG possa effettivamente cambiare casacca già nelle prime settimane del 2023. E l’ultima idea della società piemontese porta in Premier League, in particolar modo a Manchester.

La Juve ci prova: affondo per Dalot

Dove un profilo, già protagonista in Serie A con la maglia del Milan, può davvero fare ritorno in Italia e vestire la casacca bianconera.

Si tratta di Diogo Dalot, terzino portoghese che ha raggiunto buoni livelli con i ‘Red Devils’ e potrebbe rappresentare il perfetto erede di Cuadrado in vista della partenza a zero del colombiano a giugno. La Juventus arriverebbe ad offrire il cartellino di Adrien Rabiot, valutato circa 15 milioni di euro, per evitare di perderlo a zero e accaparrarsi un profilo di spessore per la corsia destra di difesa. Situazione dunque in divenire, la Juventus potrebbe effettuare un tentativo nel mese di gennaio.