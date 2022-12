L’Inter ha trovato l’erede di Lautaro: concorrenza spietata al Milan

In caso di partenza di Lautaro, l’Inter di Ausilio potrebbe andare sul profilo di Randal Kolo Muani, centravanti nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha superato la Reggina del fratello Filippo grazie alle reti di Edin Dzeko e al ritorno al gol di Romelu Lukaku, centravanti che ha profondamente deluso nella prima parte di stagione nerazzurra. Assente, assolutamente giustificato, Lautaro Martinez.

Il bomber argentino, impegnato al Mondiale in Qatar con la sua nazionale, alla fine ha ottenuto la gioia massima, ovvero il trionfo in finale contro la Francia di Didier Deschamps. Una vittoria che mancava da ben 36 anni all’Argentina che, trascinata da Lionel Messi, ha potuto festeggiare un nuovo sogno e Lautaro Martinez, nonostante qualche prestazione non particolarmente eccellente, è stato protagonista nel successo mettendosi comunque in grande risalto agli occhi delle grandi del calcio europeo in vista della prossima finestra di calciomercato. Sul Toro c’è l’attenzione del Real Madrid e del Manchester City, ma non solo e, in caso di partenza, la dirigenza della Beneamata avrebbe anche in mente il nome di un profilo che potrebbe fare perfettamente da sostituto. Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, centravanti dell’Eintracht Francoforte che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il club tedesco nel 2027.

Calciomercato Inter, occhi su Kolo Muani: concorrenza al Milan

L’Inter fa una valutazione di Lautaro Martinez di circa 80 milioni di euro. In caso di partenza, la Beneamata potrebbe investire parte del suo tesoretto proprio per il cartellino di Kolo Muani, attaccante che stava per realizzare il gol che avrebbe consegnato la Coppa del Mondo alla Francia se non fosse stato per la super parata di Emiliano Martinez.

Però, sul nome di Kolo Muani c’è anche forte l’interesse del Milan di Stefano Pioli a caccia di un bomber che possa dare un nuovo futuro al reparto offensivo dei rossoneri un po’ in là con gli anni con Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.