Addio Leao, Maldini ne prende due: Inter e Juve al tappeto

Il calciomercato del Milan può registrare l’addio di Rafael Leao: Maldini fa sul serio, ecco due colpi di livello

Il 2023 del Milan ricomincerà con la delicata sfida alla Salernitana di Davide Nicola anche se le attenzioni del club di via Aldo Rossi sono già proiettate al calciomercato di gennaio.

La sessione invernale riaprirà ufficialmente una manciata di ore prima del match dell’Arechi e Paolo Maldini è già a caccia delle possibili occasioni da consegnare in tempi brevi a Stefano Pioli. Rimane un grosso nodo da sciogliere, però, dal quale dipenderà buona parte delle mosse del ‘Diavolo’ tra gennaio e la prossima estate. Rafael Leao non ha ancora rinnovato, è in scadenza nel 2024 e le possibilità che il portoghese venga ceduto aumentano con il passare delle settimane. Ecco perchè in caso di addio dell’ex Lille, il Milan sarebbe già pronto per una mini rivoluzione che indirettamente può segnare anche le decisioni di Juventus e Inter. Sì, perchè per rimpiazzare Leao il club lombardo si fionderebbe su un vecchio obiettivo della ‘Vecchia Signora’: Christian Pulisic. Che l’esterno ex Borussia Dortmund non sia una priorità per il Chelsea non è in discussione: in scadenza come Leao tra un anno è mezzo, è destinato a cambiare aria e per 25 milioni può diventare rossonero.

Pulisic e non solo: Maldini stende Juventus e Inter

La Juventus è alla finestra ma con la disponibilità economica derivante dalla cessione di Leao, il Milan risulterebbe in pole position.

Lo sgambetto ai bianconeri non è il solo che Maldini può architettare con l’arrivo dell’anno nuovo e la partenza di Leao. Perchè i rossoneri, grazie al rapporto privilegiato con Gattuso, accelerebbero e supererebbero di netto l’Inter nella corsa a Yunus Musah. Il centrocampista ventenne ha stupito con il Valencia allenato dall’ex rossonero: 30 milioni dovrebbero bastare per convincere la società spagnola, magari in prestito con obbligo di riscatto.