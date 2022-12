Potter apre e il Milan spera: “ci sono sempre buoni calciatori che non sono titolari”

Il calciomercato è pronto a ripartire con la sua sessione invernale. Le società pensano ai possibili colpi per migliorare la propria rosa.

Tra poco più di una settimana il calciomercato aprirà i battenti con la sua sessione invernale.

Ci sono molti calciatori che, visto il poco utilizzo nell’attuale club, potrebbero decidere di trasferirsi altrove per ritrovare la condizione migliore. Uno di questi calciatori è Hakim Ziyech, centrocampista marocchino classe 1993 di proprietà del Chelsea. Il ragazzo si è reso protagonista di un grandissimo mondiale con il suo Marocco, dove ha disputato sette partite realizzando una rete e servendo un assist. Discorso completamente opposto con il Chelsea, con il tecnico Potter che lo ha utilizzato con il contagocce, impiegandolo solamente in otto occasioni tra Premier League e Champions League, non andando mai a segno. Proprio il tecnico dei blues, ha parlato in conferenza stampa del proprio centrocampista.

Potter su Ziyech in conferenza: “conosciamo le sue qualità”

Come detto, il calciatore marocchino non sta vivendo un grandissimo momento al Chelsea, e potrebbe lasciare Londra nel mercato di gennaio.

Sul centrocampista, durante la conferenza stampa, si è espresso il tecnico Graham Potter, dichiarando che “conosciamo bene le sue qualità, ci piace molto come giocatore. Al Chelsea ci sono sempre buoni giocatori che non sono nell’undici titolare. Sono felicissimo per lui, col quale mi sono tenuto in contatto per tutta la Coppa del Mondo”. Sul calciatore c’è il fortissimo interesse del Milan, che lo ha seguito anche lo scorso mercato estivo prima di virare definitivamente su De Ketelaere. Ora i rossoneri potrebbero pensare di provare a portarlo a Milano, vista la volontà del giocatore di trovare più spazio. Sarà importante capire la valutazione che ne farà il Chelsea, visto ancora il lungo contratto in essere. La sensazione, però, è che alla fine Ziyech possa essere accontentato, in modo da ritrovare la forma migliore. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, e Ziyech si appresta a viverlo da protagonista.