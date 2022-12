Ancelotti lo scarica, 80 milioni per l’erede: via libera per Juve e Inter

Carlo Ancelotti decide di scaricarlo e mettere nel mirino l’erede da 80 milioni: di conseguenza Juventus e Inter ricevono il via libera

Il Real Madrid è uno dei club più vincenti della storia e per questo motivo cerca di avere sempre il massimo nei suoi giocatori. A guidarli non poteva che essere Carlo Ancelotti, allenatore tra i più vincenti della storia.

Nella rosa dei ‘Blancos’ però Ancelotti sembrerebbe volere qualcosa in più dalla fascia sinistra. Per questo motivo, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Il Real Madrid sembrerebbe tornare alla carica per Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco. Il sogno di acquistare il terzino americano costerebbe 80 milioni di euro. Questo porterebbe a un via libera per Inter e Juventus.

Calciomercato, Ancelotti scarica Mendy per Davies: Juve e Inter in finestra

Il sogno di acquistare Alphonso Davies per la fascia sinistra del Real Madrid, potrebbe portare inevitabilmente all’addio di Ferland Mendy. Infatti Ancelotti sarebbe pronto a sacrificare il terzino francese per il colpo statunitense.

Ad esultare per questa scelta potrebbero essere anche Inter e Juventus. Infatti i due club italiani continuano a osservare con interesse Mendy, ma prima servirà che il colpo dal Bayern Monaco vada a segno per il club spagnolo.