Di Maria e il rinnovo con la Juve: ecco la situazione

L’esterno offensivo è al bivio tra rinnovo con la Juve e cessione la prossima estate, ecco come stanno le cose a Torino

È stato senza ombra di dubbio tra i protagonisti indiscussi della cavalcata della Nazionale argentina nel corso del Campionato del Mondo di Qatar 2022 da poco concluso, che ha visto gli uomini del tecnico Lionel Scaloni alzare la coppa per la terza volta nella loro storia a distanza di un ventennio dall’ultima volta in cui c’era un certo Diego Maradona.

Angel Di Maria ha così ben impattato sulla gara finale giocata contro la Francia, tra guizzi d’alta classe e giocate finalizzate a fare risultato, che non a caso è stato premiato con il premio di migliore in campo. Oggi, a seguito dell’impresa, il calciatore è chiamato a dire la sua anche con la maglia della Juventus. Fino alla sosta dei campionati, infatti, non è riuscito ad essere determinante come avrebbe voluto. Come lo stesso sodalizio bianconero si sarebbe aspettato. Quello attuale è ancora un Di Maria bifronte, bifasico.

Calciomercato, Di Maria tra presente e futuro alla Juve

La seconda metà di stagione sarà dunque una importantissima rampa di lancio che potrà dire molto sul suo futuro a Torino. Di Maria è giunto a parametro zero firmando un contratto di breve durata, senza includere alcuna clausola sul rinnovo automatico di un altro anno. Solo di recente, però, sono iniziate a circolare voci sull’apertura da parte del calciatore a restare scalzando tutte le speculazioni sul suo addio anticipato a gennaio.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, sia la dirigenza bianconera (ancora in fase di formazione ma rappresentata da Cherubini) che la sua entourage sarebbero disposte a trattare della possibilità di rinnovo. Al momento, però, non ci sono stati contatti formali. È dunque probabile che la Juventus stia aspettando il momento di vedere Di Maria nuovamente all’opera prima di fare il passo più lungo della gamba.