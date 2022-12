Juve e Milan tentate: colpaccio da 80 milioni

Juventus e Milan continuano a lavorare in ottica futura per preparare colpi entusiasmanti: servono 80 milioni, addio vicino

Novità importanti in casa Barcellona con il possibile addio della giovane stella spagnola, impegnata anche al Mondiale in Qatar. In questi anni ha rimediato anche diversi infortuni arrivando così a collezionare pochi minuti: ora il talentuoso blaugrana è pronto a dire addio.

Dopo l’addio di Lionel Messi, il Barcellona ha creduto fin da subito sulle qualità di Ansu Fati, ma per il momento il talentuoso giocatore spagnolo non ha espresso tutto il suo talento. Tanti infortuni rimediati e così Xavi non ha potuto contare sulla sua qualità. E così a gennaio sono arrivati diversi calciatori per rinforzare il reparto offensivo, Ferran Torres, Adama Traore e Aubameyang, per tamponare momentaneamente la carenza in attacco. E così Ansu Fati potrebbe anche pensare di lasciare il Barcellona: la sua situazione è cambiata in maniera radicale visto che non risulta più indispensabile per l’allenatore blaugrana. Nell’ultimo periodo ha giocato pochissimo e, come riporta il portale Culemania, il Barcellona non ha escluso una sua possibile cessione in caso di un’offerta da circa 80 milioni di euro.

Pazza idea per Ansu Fati, ci pensano Juventus e Milan

Jorge Mendes, suo noto procuratore, starebbe già pensando a numerose proposte in caso di una buona offerta. Ansu Fati è volato anche al Mondiale venendo convocato dall’ormai ex Ct Luis Enrique, ma non era nelle condizioni ottimali per dare il suo contributo.

In quest’ottica anche Juventus e Milan continuano a pensare a colpi da urlo in vista della prossima stagione. Idee alquanto suggestive per arrivare ad essere protagoniste in ottica futura con un super colpo in attacco. Servono circa 80 milioni di euro per assicurarsi il giovane attaccante del Barcellona, che vorrebbe anche cambiare aria. Al momento sarebbero soltanto idee per pensare a colpi importanti in vista del futuro. Ansu Fati non vede l’ora di tornare protagonista segnando gol importanti come ha fatto proprio gli inizi della sua carriera. L’investitura per il post Messi al momento non è stata confermata, ma essendo soltanto un classe 2002 ha ancora tutto il tempo per dimostrare tutto il suo valore.