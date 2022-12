Incontro in corso: il Milan accelera per il rinnovo

Non c’è solo il calciomercato nei pensieri delle società, ma anche il discorso legato ai rinnovi contrattuali.

Tra poco meno di due settimane partirà la campagna acquisti invernale, e le società stanno valutando possibili acquisti per potenziare la propria rosa.

Oltre ad eventuali acquisti e cessioni, però, c’è il discorso relativo ai rinnovi contrattuali, specialmente di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico. Tra le squadre alle prese con i rinnovi troviamo il Milan, che sta pensando a blindare i punti fermi del progetto targato Stefano Pioli. Proprio per questo motivo, si sta dando un’accelerata al rinnovo di un centrocampista molto importante nello scacchiere del tecnico.

Il Milan pensa ai rinnovi: incontro con Bennacer

Come detto, i rossoneri non stanno pensando solamente a possibili acquisti per il mercato invernale, ma anche ai rinnovi contrattuali dei propri tesserati.

Il calciatore che il Milan vuole blindare è Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997. In questo momento l’agente del centrocampista si trova a Casa Milan, in compagnia di Maldini e Massara. L’interesse di molti club inglesi come Arsenal, Liverpool e Chelsea, ha messo in allarme i rossoneri che ora puntano a chiudere il discorso rinnovo il prima possibile. La dirigenza è pronta a mettere sul tavolo circa 4 milioni di euro netti a stagione comprensivi di bonus, più del doppio di quanto guadagnato ora dal ragazzo. La speranza del Milan, però, è quella di eliminare o alzare la clausola rescissoria, che nell’attuale contratto è di circa 50 milioni di euro. Questo incontro sarà importantissimo per capire il futuro del centrocampista, con i rossoneri che faranno il possibile per arrivare a dama. Bennacer è ritenuto un tassello fondamentale per il centrocampo, e la dirigenza è pronta ad affondare con la speranza di chiudere la trattativa a breve.