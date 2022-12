La Serie A ne perde due: scambio con il Manchester United

Il calciomercato delle big italiane può registrare una doppia sconfitta: scambio a gennaio con il Manchester United

Sedici giorni al ritorno in campo della Serie A che, dopo una lunghissima sosta, è pronta a vivere una seconda parte di stagione avvincente.

Dal Napoli primo e già lontano, a Milan, Juventus ed Inter che inseguono. Molto potrebbe essere determinato dal prossimo calciomercato di gennaio: la sessione invernale può quindi riservare sorprese e portare colpi di spessore in Serie A. In tal senso, dei diversi nomi circolati per Juventus, Milan e Inter nelle ultime settimane, due sembrano potersi allontanare subito dallo sbarco in Italia. Il Manchester United e ten Hag, si sa da tempo, non sono convinti di Donny van de Beek che non rientra più nei piani futuri. Ecco perchè l’olandese, che le grandi del nostro calcio hanno pensato di incorporare negli ultimi mesi, può rappresentare la pedina ideale per concretizzare un colpo di primissimo livello.

Scambio con van de Beek: lo United beffa le italiane

Si tratta di Mohammed Kudus, talentuoso trequartista classe 2000 in forza all’Ajax. L’ex Nordsjaelland, come van de Beek, piace alle italiane.

Ma il suo futuro sarà con ogni probabilità già da gennaio in Premier League. Perchè i ‘Red Devils’ sono pronti a farsi avanti e proporre proprio van de Beek, per lui sarebbe un ritorno tra i ‘Lancieri’ e accaparrarsi il cartellino di Kudus. 24 presenze con 13 gol e 2 assist per Kudus in stagione: van de Beek, invece, è reduce da soli 2015′ in campo, con 7 apparizioni tra Premier e coppe.