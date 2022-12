UFFICIALE: ecco la firma con la Juventus

Arrivano buone notizie in casa Juventus dopo il periodo a dir poco complicato dal punto di vista societario. Ecco il comunicato della Juve

L’ultimo mese della Juventus è stato decisamente delicato dal punto di vista societario.

Infatti, a seguito delle dimissioni del CdA e delle relative indagini da parte della Procura di Torino e della UEFA, non si è parlato molto di campo e di calciomercato, complice anche il Mondiale in Qatar. Arriva però una bella notizia per la Juventus, per Allegri e per i supporter bianconceri.

UFFICIALE: Iling Junior fino al 2025

E’ arrivata oggi la firma sul contratto che legherà Iling Junior alla Juventus fino a giugno del 2025. L’ala sinistra ha già disputato 2 partite nella Serie A in corso e una in Champions League, fornendo anche due convincenti assist per i propri compagni.

Allegri è rimasto impressionato dalle prestazioni del ragazzo, tanto da spingere per la firma che lo ha portato in prima squadra. La Juve acquistò Iling Junior dalle giovanili del Chelsea, per poi fargli fare esperienza nella Juve Next Gen, con la quale quest’anno ha disputato 7 partite, segnando 4 gol. Iling Junior può vedere così coronato il suo sogno di giocare in una delle big europee più titolate e non è escluso che già alla ripresa del campionato possa diventare un punto fisso per Allegri. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus:

“Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025.”