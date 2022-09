Prezzo in calo, il talento olandese verso la Serie A

Donny van de Beek potrebbe arrivare in Serie A: opportunità di mercato per il centrocampista olandese

Ingaggiato dal Manchester United due anni fa per circa 40 milioni di euro, Donny van de Beek potrebbe lasciare i Red Devils e approdare nel massimo campionato italiano.

Acquistato dall’Ajax per 39 milioni di euro nell’estate del 2020, Donny van de Beek sarebbe in procinto di lasciare il Manchester United. Tra gli elementi più interessanti della formazione olandese in quel periodo, il classe ’97 ha deluso le aspettative nel corso della sua esperienza inglese che lo scorso anno lo ha visto giocare in prestito all’Everton, con un bilancio finale di appena sette presenze ed un gol.

L’arrivo del connazionale Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United aveva fatto pensare ad una possibile svolta per van de Beek il quale, finora, è stato impiegato solo tre volte dal tecnico, per un totale di appena diciannove minuti trascorsi in campo. Ecco perché i Red Devils potrebbero optare per la cessione, anche a titolo definitivo, del centrocampista olandese.

Calciomercato Serie A, ipotesi van de Beek a gennaio

Legato al Manchester United da altri due anni e mezzo di contratto, Donny van de Beek è valutato circa 25 milioni di euro. Il suo spazio a Manchester si è ulteriormente limitato dopo l’arrivo di Casemiro, aggiuntosi ai vari McTominay, Eriksen e Bruno Fernandes. Ecco perché a gennaio il giocatore potrebbe cambiare aria e arrivare anche in Italia, con l’obiettivo di trovare spazio e continuità.