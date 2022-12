Grande sorpresa al Mondiale: Inter e Juve restano di sasso

Uno dei giocatori rivelazione del Mondiale è stato messo nel mirino da Antonio Conte: le due grandi rivali italiane restano a bocca asciutta

Lo aveva già conosciuto da avversario, avendolo incontrato nella vittorisa trasferta dell’8 ottobre, quando il suo Tottenham era andato ad espugnare il campo del Brighton con un gol del solito Harry Kane al 22′ di gioco. La kermesse Mondiale, dalla quale il mastino classe ’98 ne è uscito da trionfatore, non ha fatto altro che confermare le buone impressioni avute in Premier League.

All’indomani della spettacolare finale tra Argentina e Francia – ma i sondaggi esplorativi erano partitigià qualche settimana fa – Antonio Conte non ha perso tempo. Il centrocampista argentino sembra davvero fare al caso della sua squadra. Il tecnico ha dato mandato alla sua dirigenza per spingere sull’acceleratore, prima che altri club – inglesi ma anche italiani – non affondino il colpo sul neo campione del mondo.

Mac Allister nuovo obiettivo di Conte: Juve e Inter al palo

Pedina inamovibile dell’Albiceleste, titolare del suo ruolo di centrocampo nonostante l’ascesa d un fenomeno come Enzo Fernandez – che ha pres il posto di Leandro Paredes nello scacchiere tattico, ma non il suo – Alexis Mac Allister è indubbiamente una delle grandi sorprese di Qatar 2022. Il mediano del Brighton allenato da De Zerbi sta attirando l’interesse di tanti club. Juve e Inter hanno iniziato a sondare il terreno già agli inizi di dicembre, ma le due big italiane non avevano fatto i conti col grande doppio ex.

L’allenatore salentino, che ancora deve dire sì alla faraonica offerta di rinnovo del presidente Levy, può contare su un potere, in fase di campagna acquisti, che bianconeri e nerazzurri si sognano. La valutazione dell’ex Boca Juniors è già schizzata ad una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Le prestazioni continue e il rendimento mostrato durante il Mondiale possono comunque giustificare un esborso simile. Conte punta ad acquisire il cartellino del calciatore di origini italiane già a gennaio. Con buona pace dei sogni di mercato di Cherubini e Marotta.