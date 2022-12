Un campione del mondo per la Juve: il jolly che serve ad Allegri

Il Mondiale ha emesso il suo ultimo verdetto nella giornata di ieri: una finale pazzesca tra Argentina e Francia che ha visto trionfare i sudamericani. Nella rosa di Scaloni un jolly che potrebbe anche fare comodo alla Juventus

È stato un Mondiale pazzesco e che all’ultimo respiro ha incoronato l’Argentina di Lionel Messi contro la Francia di un sontuoso Kylian Mbappè. Ci sono voluti i calci di rigore per incoronare i sudamericani che tornano quindi in patria con una coppa che mancava dai tempi di Maradona.

Ora però è anche tempo di resettare per tutti gli altri, con i campionati pronti a riprendere da dove avevano lasciato oltre un mese fa. In Italia il Napoli conduce le danze con Milan e Juventus prime inseguitrici. I bianconeri sono reduci da sei vittorie di fila e puntano a continuare su quella falsa riga. Intanto si riaprirà anche la sessione di calciomercato invernale con possibilità per chiunque di andare a potenziare i rispettivi organici. Proprio la Juve, al netto delle problematiche extra campo, potrebbe dare un occhio a potenziali obiettivi, col focus fissato soprattutto sulla difesa.

Calciomercato Juventus, occhi sui campioni del Mondo: Foyth jolly utile per Allegri

Un jolly intrigante per lo scacchiere di Allegri potrebbe arrivare proprio dalla selezione campione del Mondo, che nel corso della competizione ha anche fatto scendere in campo tutti i calciatori di movimento.

Quattro minuti e medaglia da campione del Mondo al collo anche per Juan Foyth difensore del Villarreal classe 1998 che ha giocato gli scampoli finali della semifinale contro la Croazia. Una piccola soddisfazione per il nativo di La Plata che potrebbe divenire un uomo mercato anche per la Serie A.

Foyth idea per la Juventus come jolly per la difesa. Buono sia a tre che a quattro e soprattutto sia da centrale che da terzino destro, il 24enne argentino è rimasto fuori per tanto tempo per un infortunio giocando poco quest’anno col Villarreal, con conseguente abbassamento della quotazione. Anche con l’Argentina è stato meno che un comprimario, ma ora sta bene fisicamente e non è da escludere un tentativo in prestito con diritto di riscatto per farlo divenire opzione sin da subito visto anche l’anonimato in cui viaggia il sottomarino giallo.