Marotta anticipa la Juve: Asllani per il post Dumfries

L’Inter prepara la super sfida di campionato ma, intanto, si prepara a rimpiazzare Dumfries: Juventus al tappeto

Due settimane ed il calciomercato invernale riaprirà ufficialmente i battenti. L’Inter lo sa e in tal senso proverà a puntellare, in minima parte, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Non sarà semplice rimontare il distacco di ben 11 punti dal Napoli capolista, in Serie A: il big match del 4 gennaio, però, può dare una spinta importante alla ‘Beneamata’. Beppe Marotta è quindi già al lavoro anche se, il focus del dirigente nerazzurro, è quasi tutto sulla prossima estate. Perché sono diversi i contratti in scadenza, de Vrij e Skriniar su tutti, e l’Inter dovrà fare delle scelte importanti. Dalle uscite alle possibili entrate, attenzione soprattutto Denzel Dumfries. L’olandese, reduce da un grande Mondiale con la nazionale ‘Orange’, piace tantissimo in Premier League (Chelsea e Manchester United) così come il PSG. L’Inter punta a incassare dai 40 milioni a salire con una ricchissima plusvalenza all’orizzonte. E per rimpiazzare Dumfries uno dei nomi che intriga la dirigenza interista può arrivare direttamente dalla Spagna.

Scambio con Gattuso: ‘decide’ Asllani, Juve al tappeto

Occhi in casa Valencia dove il profilo di Thierry Correia, classe 1999, può fare al caso della squadra meneghina. Il talentuoso portoghese agli ordini di Gattuso ha collezionato 14 presenze con 1214’ in campo.

Ma, a giugno, l’Inter ha intenzione di provarci mettendo sul piatto il cartellino di uno dei giocatori che non ha accontentato appieno Simone Inzaghi. Si tratta di Kristjan Asllani, arrivato dall’Empoli e che ha collezionato prestazioni altalenanti in questi primi mesi di esperienza milanese. Un’operazione che può decollare mancando ko la Juventus che pensa a Correia ormai da diverso tempo e vedrebbe sfumare definitivamente la pista che porta al giovane terzino portoghese. Marotta, dunque, valuta l’offerta di scambio da proporre al Valencia: Asllani per Correia, l’Inter pianifica il post Dumfries.