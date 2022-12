Conte stravince: accordo con la Juve e ‘scippo’ all’Inter

Il Tottenham proverà a rinnovare il contratto del tecnico leccese in scadenza alla fine della stagione

Diverse fonti inglesi ritengono possibile la permanenza al Tottenham di Antonio Conte oltre questa stagione. Quindi il rinnovo del contratto che termina proprio a giugno 2023. Il boss degli ‘Spurs’ Levy dovrebbe presentargli a breve una proposta da ben 20 milioni netti l’anno, con il tecnico leccese intenzionato a chiedere però anche delle garanzie in quanto a investimenti nelle prossime sessioni di calciomercato.

A proposito di campagna acquisti, pure i londinesi dovranno liberarsi di qualche calciatore indigesto prima di muoversi in entrata. Tra questi risulta esserci Emerson Royal, laterale destro brasiliano bocciato dal Barcellona e venduto dagli stessi blaugrana al Tottenham per poco meno di 30 milioni di euro. Possiamo dirlo, fu un affare visto il rendimento fin qui del classe ’99.

Calciomercato Juventus, occhio a Emerson Royal per il dopo Cuadrado

Essendo ancora giovane e con un potenziale per molti fuori discussione, il paulistano vanta comunque degli estimatori. Anche in Italia, oltre all’Inter si parla ora della Juventus chiamata a trovare un erede di Juan Cuadrado.

L’influente Danilo, il leader dello spogliatoio pronto al rinnovo fino al 2026, potrebbe ‘caldeggiare’ l’acquisto del suo connazionale. Un acquisto che, grazie gli ottimi rapporti con l’ex Paratici, può essere chiuso sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Calciomercato Juventus, accordo per Emerson Royal e Conte strappa Dumfries all’Inter

L’accordo coi bianconeri per Emerson Royal (in possesso di passaporto spagnolo) permetterebbe al Tottenham di regalare a Conte, ammesso che l’olandese non venga ceduto già a gennaio a una tra Chelsea e Manchester United, uno dei suoi preferiti per rinforzare l’out destro, ovvero Denzel Dumfries.

Per il classe ’96 messosi in luce al Mondiale in Qatar, il club inglese potrebbe mettere sul piatto sui 40 milioni di euro. Costretto a fare cassa per restare a galla, Zhang potrebbe accettare dando il via libera alla partenza di quello che è uno dei big della squadra di Inzaghi.