Come con Bremer: la Juventus beffa ancora l’Inter

Un caso Bremer… bis: la Juventus potrebbe soffiare all’Inter anche Stephane Singo, terzino destro del Torino

In estate Bremer sembrava essere ad un passo dall’Inter, ma la Juventus ha soffiato ai nerazzurri il difensore brasiliano. Uno scenario che potrebbe ripetersi per Stephane Singo.

La rivalità tra Inter e Juventus “rischia” di ripresentarsi sul mercato. In estate le due società si sono sfidate per Bremer, il quale è poi diventato un nuovo calciatore bianconero dopo essere stato ad un passo dall’Inter. I tifosi nerazzurri temono che lo stesso scenario possa verificarsi per Stephane Singo, terzino destro ivoriano classe 2000 di proprietà del Torino, proprio come Bremer.

Il difensore brasiliano, grande obiettivo dell’Inter, fu soffiato dalla Juventus la scorsa estate, prendendo di fatto il posto lasciato da de Ligt al centro della difesa bianconera. Nelle prossime sessioni di mercato, come riportato da InterLive, la situazione potrebbe ripetersi, ancora in favore del club bianconero.

Calciomercato Juventus, si può soffiare Singo all’Inter

L’Inter ha da tempo messo gli occhi su Stephane Singo, terzino destro classe 2000, individuato come possibile successore di Denzel Dumfries. Il laterale olandese piace a molti club, soprattutto in Premier League. Ecco perché il club nerazzurro si guarda intorno e non vuole farsi trovare impreparato.

Occhio, però, al possibile inserimento della Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo esterno che possa prendere il posto di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto e ormai prossimo ai trentacinque anni. La Vecchia Signora ha messo nel mirino Karsdorp e Odriozola, ma potrebbe inserirsi nella corsa a Stephane Singo, la cui attuale valutazione oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il club bianconero potrebbe far leva sui buoni uffici con il Torino e beffare l’Inter, ancora una volta.